Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 19:57

Ünlü futbolcudan yeğeni Leyla için “Cennete uçtu” paylaşımı

Ağrı’da bayram günü kaybolan ve 18’nci günde cansız bedeni bulunan minik Leyla’nın Cizre Spor futbolcusu Önder Karaboğa’nın yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Ünlü futbolcudan yeğeni Leyla için “Cennete uçtu” paylaşımı

03 Temmuz 2018 19:57

Ünlü futbolcu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda acısını dile getirdi.


Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci gününde kaybolan ve 18 gün sonra bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’nın 3. Lig ekibi Cizre Spor forması giyen Önder Karaboğa’nın yeğeni olduğu öğrenildi. Geçmiş yıllarda Amed Sportif Faaliyetleri kulübünde futbolcu olan Önder Karaboğa’nın yeğeni için Amedspor resmi Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınlandı.


Amedspor sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda, “Bayram günü kaybolan ve eski futbolcumuz Önder Karaboğa’nın yeğeni olan küçük Leyla’nın cansız bedenine ulaşılmış hepimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.


Öte yandan ünlü futbolcu bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ne güzel söylemiş şair, gülmeyi çocuklar icat etti, bizler tüketiyoruz. 18 gündür gece gündüz umutla beklediğimiz meleğimiz cennete uçtu” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç