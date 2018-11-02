Unutulmaya yüz tutan mesleklere kadın eli değdi

Ağrı'da ‘Düz Kirkirtli Dokumalar Kursu'na giden 55 kadın unutulmaya yüz tutan meslekler arasında bulunan halı ve kilim dokumacılığı mesleğini öğrenip gelecek nesillere aktarmak için eğitim görüp kilim dokuyor.

Yüzyıllardır anayolunun farklı bölgelerinde kadınların dokuduğu sanatsal ve estetik değeri olan kilim dokumacılığı mesleğini gelecek nesillere aktarmak için Çalışma ve İş Kurumu Ağrı il Müdürlüğü (İşkur) tarafından Halk Eğitim Merkezi binasında tamamı kadınlardan oluşan 55 kişilik ‘Düz Kirkirtli Dokumalar Kursu' açıldı. İşkur İl Müdürü Gıyas Güven'in zaman zaman ziyaret ettiği Düz Kirkirtli Dokumalar Kursu 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Kursa yaşlı kadınların yanı sıra genç kızlarda yoğun ilgi gösteriyor. Kurs hocaları eşliğinde kilim dokumacılığı ve geleneksel meslekler hakkında eğitim alan kadınlar boş zamanlarında kendi çabalarıyla da kilim dokumacılığı yapıyor. Oldukça zor ve meşakkatli olan kilim dokumacılığını öğrenmek için kursa gelen kadınların azmi göz dolduruyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İşkur İl Müdürü Gıyas Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 100 günlük program çerçevesinde Ağrı'da geleneksel mesleklerin kaybolmaması için adına kurs açmaya devam ettiklerini söyledi. Kursun oldukça faydalı olduğunu dile getiren Güven, “Ağrılı kadınlarımıza meslek edinme kurslarımızdan Kirkirtli Dokumalar Kursu vermeye başladık. Temel amacımız kadınlar hem iş sahibi olsunlar hem de unutulmaya yüz tutan meslekleri yeni nesillere aktarsınlar. Kurs kontenjanları dolmasına rağmen yoğun bir talep var haliyle buda bizi mutlu ediyor. Kursumuz 31 Aralık tarihine kadar devam edecek” dedi.

‘Bu mesleklerin unutulmasını istemiyoruz'

Kursta eğitim gören kursiyerlerden Alev Altun, geleneksel meslek ve Kirkirtli Dokumalar Kursu'na geldiğini belirtti. Kendileri için kursun oldukça faydalı olduğunu ve bundan dolayı yepyeni bir meslek öğrendiklerini ifade eden Altun, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel meslekleri öğrenip gelecek kuşaklara öğretmek istediğini vurguladı. Altun, “Burada öğretmenlerimiz aracılığı ile yeni bir iş öğreniyoruz. Eskiden annelerimiz ve babaannelerimizin yaptığı kilim dokumacılığını bize de öğretiyorlar. Bizde bu mesleklerin unutulmasını istemiyoruz, bunların günümüzde yaşatılmasını ve gelecek nesillere aktarılması adına buradayız. Öğretmenlerimizi burada bize kilimin nasıl yapılacağını öğretiyor. Sağ olsunlar takıldığımız noktalarda bize yardımcı oluyorlar. Onların eşliğinde halı ve kilimlerimizi yapıyoruz. Bu meslek unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alıyor. Biz bu mesleği nasıl öğreniyorsak gelecek kuşakta bu meslekleri öğrensin. Gelecek nesillere daha iyi bir el sanatı öğretmek için buradayız” şeklinde konuştu.

‘Kısa sürede önemli bir mesafe kat ettik'

Kursiyerlerden Naciye Bozkurt ise, insan açısından en önemli şeyin zaman olduğunu ve öğrenmenin yaşı olmadığına dikkat çekerek kadınları kursa gelip meslek öğrenmeye davet etti. Öğrenmenin yaşı olmadığını anlatan Bozkurt, “Kilim öğrenmek için kursa geliyorum. Burada el işi öğreniyoruz. Eskiden annelerimiz, büyüklerimiz sürekli halım ve kilim dokurlardı. Bizde yapmadık ve zamanla unuttuk şimdi de öğrenmek için kursa geliyoruz. Kurs bizim için oldukça verimli geçiyor. Kısa sürede önemli bir mesafe kat ettik. Zaten hocalarımız bize öğretmek için ellerinden gelenini yapıyor. Bizde bazen boş zamanlarımızda kendimiz gidip kilim dokuyoruz. Oldukça zevkli bir meslek keşke çok daha önceden öğrenebilseydim. En azından şimdi öğreniyorum. Hem zamanımızı dolu dolu geçiriyoruz hem de meslek öğreniyoruz. Herkesin bu kursa gelip meslek öğrenmesini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.