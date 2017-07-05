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05 Temmuz 2017 10:56

Vali Elban çöken halk pazarı esnafına ziyaret

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban Şubat ayında çatısında biriken kar nedeniyle bir bölümü çöken sebze pazarı esnafını ziyaret etti.

Vali Elban çöken halk pazarı esnafına ziyaret

05 Temmuz 2017 10:56


Pazarda incelemelerde bulunan Elban, pazar esnafının sorun ve beklentilerini dinledi. Pazarın çöken tarafının ya da tamamının yapımı için bir durum değerlendirmesi yapacaklarını kaydeden Elban, “Arkadaşlarımızla yapacağımız değerlendirmeden sonra buradan temsilciler seçerek ortak bir karara varacağız. Burada çalışacak ve ticaret yapacak olanlar sizlersiniz. Sizi dinleyeceğiz ona göre bir proje geliştireceğiz" dedi.


Zamanla insan ihtiyaçlarının değişiklik gösterdiğine dikkati çeken Elban, "Burada kalıcı bir çözüm üretmek gerekiyor. Sadece bu günü değil, gelecekte de ihtiyacımızı karşılayacak uzun soluklu işler yapmamız gerekiyor. Tabi bunu yaparken de bütçemizi göz önünde bulunduracağız. İnşallah kısa zamanda buradaki sorunu çözüme kavuştururuz" ifadelerinde bulundu.


Vali ve Belediye Başkan Vekili Elban, yaptığı inceleme sonrası pazar esnafıyla birlikte çay içerek bir süre sohbet etti.




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