Vali Elban, Doğubayazıt’ta vatandaşlarla iftar yaptı

Doğubayazıt ziyaretinde ilk olarak Çetenli Köyünü giden Vali Elban burada Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Uluş Akhan ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Vali Elban, sorun ve talepleri yerinde dinledi. Daha sona köyden ayrılan Vali Elban, Doğubayazıt ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Düzenlenen iftar programında bir konuşma yapan Vali Elban,“Ramazan’ın bu son günlerinde sizlerle aynı iftar sofrasında olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Ramazan Ayı vesilesiyle bereketin, huzurun, barışın ve kardeşliğin zirveye çıktığı bugünlerde sizlerle aynı havayı teneffüs etmek, kardeşliğimizi ve birliğimizi bir kez daha vurgulamak için hep beraber aynı sofradayız. Ramazan ayının bu güzelliğini inşallah önümüzdeki dönemlerde de hep beraber güzel günler ve güzel yarınlar yaşamamıza vesile olur diyorum. Rabbim tutmuş olduğunuz orucunuzu ve ibadetleri makbul eylesin ve birkaç gün sonra erişeceğimiz Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Elban, iftar yemeğinden sonra Doğubayazıt İnegöl Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek çay içip sohbet etti.