Vali Elban, Eleşkirt'te Başkan Sarı'ya taziye ziyaretinde bulundu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Eleşkirt’te Belediye Başkanı Sebahattin Sarı’ya taziye ziyaretinde bulundu.
Ağrı Valisi Süleyman Elban, Eleşkirt'te Belediye Başkanı Sebahattin Sarı'ya taziye ziyaretinde bulundu.
Önceki gün İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden Belediye Başkanı Sebahattin Sarı'nın kardeşi Muhsin Sarı için Eleşkirt ilçesine gelerek taziye ziyaretinde bulunan Vali Elban Sarı, ailesine başsağlığı ve taziye dileklerini iletti.
Eleşkirt Merkez taziye evinde Başkan Sebahattin Sarı ile bir süre sohbet edip taziye dileklerini ileten Vali Elban ilçeden ayrıldı.