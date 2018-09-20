İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Elban, Eleşkirt'te Başkan Sarı'ya taziye ziyaretinde bulundu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Eleşkirt’te Belediye Başkanı Sebahattin Sarı’ya taziye ziyaretinde bulundu.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Eleşkirt'te Belediye Başkanı Sebahattin Sarı'ya taziye ziyaretinde bulundu.


Önceki gün İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden Belediye Başkanı Sebahattin Sarı'nın kardeşi Muhsin Sarı için Eleşkirt ilçesine gelerek taziye ziyaretinde bulunan Vali Elban Sarı, ailesine başsağlığı ve taziye dileklerini iletti.


Eleşkirt Merkez taziye evinde Başkan Sebahattin Sarı ile bir süre sohbet edip taziye dileklerini ileten Vali Elban ilçeden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.