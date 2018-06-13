Vali Elban, Eleşkirt’te iftar programına katıldı

İftar öncesinde Vali Elban, Ergözü ve Yeşilova köylerini ziyaret etti. Vali Elban, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, protokol üyeleri ve köy sakinleri tarafından karşılandı. Köy sakinlerinin yakın ilgisi ile karşılanan Vali Elban, vatandaşların sorunlarını, isteklerini ve taleplerini dinledi.

Köy ziyaretleri sonrasında Ağrı Valisi Süleyman Elban, iftar programına geçti. Vali Elban, "Burada sizlerle birlikte aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ülkemizde huzurun, barışın ve kardeşliğin zirveye çıktığı bu günlerde sizlerle aynı havayı, aynı iklimi teneffüs etmek, kardeşliğimizi, birliğimizi bir kez daha vurgulamak için bugün burada aynı sofrayı paylaşıyoruz. Ramazanın bu güzelliği, inşallah önümüzdeki dönemlerde de devam eder ve Ben bu vesileyle şimdiden ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin inşallah" dedi.