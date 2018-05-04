Vali Elban Kocaeli’den gelen öğrencilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Biz Anadoluyuz Projesi’ ile iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması, kardeşlik ve huzura katkı sağlaması, gençlerin terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması hedeflenen proje kapsamında Kocaeli’den Ağrı’ya 47 öğrenci ve 2 öğretmen geldi. Öğrencileri kaldıkları otelde ziyaret eden Vali Elban öğrenciler ve öğretmenleri ile sohbet ederek akşam yemeğini birlikte yedi.

Programda konuşan Vali Süleyman Elban, öğrenciler için birkaç günlük güzel bir Ağrı programı hazırladıklarını söyledi. Elban, “Yarın Doğubayazıt’a gideceksiniz. Orada İshak Paşa Sarayını ve Ağrı Dağını göreceksiniz. Ülkemizin en yüksek noktasını ve diğer günlerde de buradaki kardeşleriniz ile tanışacaksınız. Ağrı’da çok insanla görüşeceksiniz. Mevsim olarak güzel bir mevsimde geldiniz. İnşallah keyif alırsınız. Ülkemizin en doğusunda yer alan serhat şehri Ağrı’yı tanımış olursunuz ve Ağrı’daki kardeşlerinizle tanışmış olursunuz. Buradan da ümit ve temenni ediyorum ki güzel hatıralarda, iyi dostluklarla ve olumlu izlenimlerle ayrılırsınız. Buradaki insanlarla tanışıp bir araya geldikçe, hakikaten onların sıcaklığını, yakınlığını ve misafirperverliğini görmüş olacaksınız. Bu vesileyle hepinize hoş geldiniz diyorum. Kocaeli’ne gidince başta Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy olmak üzere herkese selamlarımızı iletin’’ dedi.

Proje ile Kocaelili öğrenciler Ağrı’daki bir okulun öğrencileri ile de bir araya gelerek, birbirleriyle tanışmaları ve kaynaşmaları sağlandı. Öğrenciler hazırlanan program dâhilinde Doğubayazıt ilçesindeki tarihi, turistlik ve doğal değerlerini içeren yerlerini gezerek, yakından tanıma fırsatı buldular.

Programa Vali Süleyman Elban’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Onur Kökçü, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, İl Göç idaresi müdürü Osman Çıkar ile kurum amirleri katıldı.