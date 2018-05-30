Vali Elban, Patnos’ta iftar yaptı

Vali Elban, ilk olarak Patnos ilçesine bağlı Yukarıgöçmez köyünü ziyaret etti. Vali Elban, Patnos Kaymakamı Ümit Altay, Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, diğer protokol üyeleri ve köy sakinleri tarafından karşılandı. Köy sakinlerinin yakın ilgisi ile karşılanan Vali Elban, onların sorunlarını, isteklerini ve taleplerini dinledi.

Daha Sonra Patnos Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Elban, Patnos Kaymakamlığına atanan Ümit Altay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyaretin ardından Vali Elban, Ramazan ayının güzelliğini ve bereketini Patnos halkıyla paylaştı. Düzenlenen iftar programına şehit ve gazi aileleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İftar yemeğinden sonra Patnos ilçesinde vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Elban, çay eşliğinde onlarla sohbet etti.