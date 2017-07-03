Vali Elban tebrikleri kabul etti

Vali Elban’a, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhaluk Karabulut, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Hamur Ak Parti İlçe Başkanı Übeyit Bağlan, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, Eleşkirt Ak Parti İlçe Başkanı Aytekin Arslan, Tahir Belde Belediye Başkanı Cemal Seferoğulları, Yücekapı Belde Belediye Başkanı İlhami Zeyrek, Yayladüzü Belde Belediye Başkanı Selahattin Aysu ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Demir ile yönetim kurulu üyeleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Elban, konuklarına teşekkür etti.