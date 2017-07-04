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04 Temmuz 2017 12:36

Vali Elban’a ziyaretler devam ediyor

Ağrı ve Doğubayazıt Ticaret, Esnaf ve Şoförler Oda Başkanları yönetimleri ile birlikte Vali Süleyman Elban’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Vali Elban’a ziyaretler devam ediyor

04 Temmuz 2017 12:36


Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayatı Aydemir, Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Efe, Doğubayazıt Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yaşar Ergül ve yönetim kurulu üyeleri Vali Elban’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Elban, “Ağrıda esnafları, iş adamları ve toplumun bütün katmanları ile birlikte güzel hizmetler yapmayı umut ediyoruz. İnşallah birlik ve beraberliğimizi de pekiştirerek halkımızın bizden beklentilerini karşılayacağız" dedi




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