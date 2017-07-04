Vali Elban’a ziyaretler devam ediyor

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayatı Aydemir, Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Efe, Doğubayazıt Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yaşar Ergül ve yönetim kurulu üyeleri Vali Elban’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Elban, “Ağrıda esnafları, iş adamları ve toplumun bütün katmanları ile birlikte güzel hizmetler yapmayı umut ediyoruz. İnşallah birlik ve beraberliğimizi de pekiştirerek halkımızın bizden beklentilerini karşılayacağız" dedi