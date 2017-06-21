Vali Işın korucularla iftar yaptı

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın korucularla iftar yemeğinde bir araya gelerek iftarını açtı

Bir restaurant’ta korucular için verilen iftar programına Ağrı Valisi Musa Işın, 12. Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel, İL Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Özel İdare Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Vali Yardımcısı Ejder Demir ve çok sayıda güvenlik korucusu katıldı.

İftardan sonra konuşan 12. Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, “Uzun yıllardan beridir biliyorsunuz terörle mücadele ülkemizde devam ediyor. Yaklaşık 30 yıldır bizler bu mesleğin içerisindeyiz, 30 yıldır da devam ediyor. Mesleğimizin bu süre zarfına korucu kardeşlerimizle bu terörle mücadelenin içerisinde oldum. Mücadeleyi birlikte yürüttük, her zaman çok faydalı işler yaptık. Korucu arkadaşlarımızı bundan sonra da umarım terörle mücadele kapsamında ülkemize olan katkılarını arttırarak devam ettirecekler. Silahlı Kuvvetlerde, Jandarma da polisimiz de bütün devlet kurumlarıyla Valiliklerimizin, Bakanlıklarımızın, önderliğinde de inşallah bu terör belasından en kısa sürede kurtulup bu mücadeleyi tamamlamayı arz ediyoruz. Sizlerle ve burada olmayan bütün korucu kardeşlerimize bu hizmet ve katkılarından dolayı hem bir vatandaş hem de asker olarak şükranlarımı sunuyorum. Hepinizin Ramazan Bayramını şimdiden kutluyorum, ailelerinize de saygılar sunuyorum” dedi.