Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 01:51

Vali Işın korucularla iftar yaptı

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın korucularla iftar yemeğinde bir araya gelerek iftarını açtıBir restaurant’ta korucular için verilen iftar programına Ağrı Valisi Musa Işın, 12.

Vali Işın korucularla iftar yaptı

21 Haziran 2017 01:51

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın korucularla iftar yemeğinde bir araya gelerek iftarını açtı


Bir restaurant’ta korucular için verilen iftar programına Ağrı Valisi Musa Işın, 12. Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel, İL Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Özel İdare Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Vali Yardımcısı Ejder Demir ve çok sayıda güvenlik korucusu katıldı.


İftardan sonra konuşan 12. Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, “Uzun yıllardan beridir biliyorsunuz terörle mücadele ülkemizde devam ediyor. Yaklaşık 30 yıldır bizler bu mesleğin içerisindeyiz, 30 yıldır da devam ediyor. Mesleğimizin bu süre zarfına korucu kardeşlerimizle bu terörle mücadelenin içerisinde oldum. Mücadeleyi birlikte yürüttük, her zaman çok faydalı işler yaptık. Korucu arkadaşlarımızı bundan sonra da umarım terörle mücadele kapsamında ülkemize olan katkılarını arttırarak devam ettirecekler. Silahlı Kuvvetlerde, Jandarma da polisimiz de bütün devlet kurumlarıyla Valiliklerimizin, Bakanlıklarımızın, önderliğinde de inşallah bu terör belasından en kısa sürede kurtulup bu mücadeleyi tamamlamayı arz ediyoruz. Sizlerle ve burada olmayan bütün korucu kardeşlerimize bu hizmet ve katkılarından dolayı hem bir vatandaş hem de asker olarak şükranlarımı sunuyorum. Hepinizin Ramazan Bayramını şimdiden kutluyorum, ailelerinize de saygılar sunuyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
AĞRI NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:18
  • Güneş :04:33
  • Öğle :12:21
  • İkindi :16:19
  • Akşam :19:47
  • Yatsı :21:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!