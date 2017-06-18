Vali Işın, Mehmetçikle iftar yaptı

İftardan sonra konuşan Vali Işın, terörle mücadelede devletin ve Mehmetçiğin tepelerinde olduğunu, başını kaldıranın imha edileceğini söyledi. Ülkeye ihanet edenlerin bedelini canları ile ödediklerini belirten Işın, Hz. Peygamberi rehber edinirsek hiç kimsenin terörist başının arkasından gitmeyeceğini kaydetti. Işın, “Biz Ahmed-i Hani hazretlerinin peşinden gidersek onların torunları ve çocukları olarak o yolda gidersek biz teröre aman vermeyiz. Biz eşkıyayı, haydudu ve teröristi kendimize önder etmeyiz. Hainlerin arkasından gidilir mi? Gidilmez. Namussuzların, arsızların, uğursuzların, katillerin arkasından gidilmez. Biz Hz. Peygamberden başkasını kendimize örnek alamayız, alırsak helak oluruz” dedi.

Hamur İlçe Jandarma Karakolu’nda gerçekleştirilen iftar programına Ağrı Valisi Musa Işın, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel ve askerler katıldı.