Vali Işın veda iftarına katıldı

Gençlik ve Spor Merkezinde düzenlenen iftar programına, Resmi Gazetede Yayımlanan Kararname ile merkeze çekilen Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın, 12. Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, vali yardımcıları, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Veda iftarında konuşan Vali Işın, Ağrı’ya ilk göreve başladığında terör örgütünün hafta sonları Ağrı çevresinde piknik yaptığını söyledi. Işın, vatandaşların bir kısmının tehdit edilerek, bir kısmının keyfi, PKK’ya iştirak ettiğini belirtti. PKK’nın etrafa çadır kurduklarını ve vatandaşları tehditle dağa götürüp haraç bağladığını dile getiren Işın, “İl ve İlçe merkezlerinde sözde mahkemeler kurmaktaydılar. İstenmeyen kişiler kendilerince buraya götürülüp yargılanıyordu, cezalara kesiliyordu. Cezalarını ödemeyenler dağa götürülüyordu. İnsanlarımız evlerinden çıkıp teravih namazlarına giderken evinin önünde kurşunlanıp borç alacak verecek meselesinden dolayı dağdan terörist getirilip çarşı merkezinde insanlar öldürülüyordu. Toplumun tümü sinmiş varlıklı 500’e yakın aile Ağrı’yı terk edip batı İllerimize göç etmiştir” dedi.

Işın, “Aynı gün Doğubayazıt Güngören Köyü’nde terör örgütü ile yandaşları ve kalabalık bir grup orada birleşerek silah sıkarak dağdan silah sıkarak aşağı inerek piknik yapıyorlardı. Halay çektiler, teröristler silahları ile berber platforma çıkıp nutuk çektiler. Çocuklarınızı askere göndermeyin bize gönderin dediler. T.C’nin mahkemelerinde yargılanmayın bizde yargılanın dediler. Yakında serhıldan (başkaldırı) yapacağız dediler. Köylerimiz ve vatandaşlarımızı tehdit ettiler” şeklinde konuştu.

Işın konuşmasının ardından programa katılan herkesin elini tek tek sıkarak vedalaştı.