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28 Haziran 2018 14:30

Valilikten kaçırılan Serhat’la ilgili açıklama

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde önceki gün husumetli oldukları kişilerce kaçırıldığı belirlenen çocuk Serhat E.

Valilikten kaçırılan Serhat’la ilgili açıklama

28 Haziran 2018 14:30

polisin operasyonuyla kurtarıldı.


Konuyla ilgili Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "25.06.2018 günü akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 15 yaşındaki bir çocuğun kaçırılması olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan titiz çalışmalar neticesinde; çocuk şahsın ailesi ile husumeti bulunan şahıslar tarafından kaçırıldığı anlaşılmış ve tutulduğu adres tespit edilmiştir. Adrese yapılan operasyonda çocuk şahıs kurtarılmıştır.


Olaya karıştığı tespit edilen 5 şahıstan 4’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.




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