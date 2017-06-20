Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’nde çocuklar için yeni bir proje

Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’nde çocuk hastalıkları servisi boyama projesi hayata geçirildi.

Doğubayazıt İlçesi Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’nde Hastane Yöneticisi Dr. Kasra, Muhtar Başhekim Yardımcısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yeliz Polat’ın katkılarıyla Kalite Yönetim Direktörü Fatma Akdoğan Kızılay tarafından yürütülen çocuk hastalıkları servisi boyama projesi gerçekleştirildi.

Çocuk hastalıkları servisinin hastanenin olumsuz yönünün bertaraf edilmesi ve çocukların medikal tedavilerinin yanı sıra sosyal, psikolojik ve ruhsal açıdan tam bir iyilik halinde olması için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölüm hocası Yrd. Doç. Fatih Karip ve öğrencileri tarafından gönüllü olarak koridor duvarları çizgi film karakterleri ve çocukların hayal dünyasına hitap eden figürlerle boyandı. Projede emeği geçen Yrd. Doç. Fatih Karip, resim öğretmeni Cenap Erim öğrencileri, video ve fotoğrafçılık kulübü üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.