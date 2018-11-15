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Yazar Sinan Yağmur Tutak'ta okurlarıyla buluştu

Yazar Sinan Yağmur Tutak Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonda okurlarıyla buluştu.

Yazar Sinan Yağmur Tutak Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda okurlarıyla buluştu.


Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi kapalı spor salonunda Tutak'lılarla buluşan Yazar Sinan Yağmur Tutak Gençliği Kitap okuyor konulu etkinliğe katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Yağmur, yanına gelen öğrencilerle bir süre sohbet etti. Toplu halde kitap okunan etkinlik sonunda okurların kitaplarını imzalayan Yazar Sinan Yağmur'a Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan V.Erkan İsa Erat plaket taktim etti.

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