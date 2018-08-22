11 yaşındaki çocuk et kıyma makinesine kolunu kaptırdı

Makineyle birlikte hastaneye kaldırılan çocuğun kolu sıkıştığı yerden itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kurtuluş Caddesi’nde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı nedeniyle marketin önüne konulan et kıyma makinesinde çalışanlara yardım ettiği iddia edilen Suriyeli Ahmet Al Hamut (11), kıyma makinesinde et çekmek isterken bir anlık dikkatsizliği sonucu sağ kolunu makineye kaptırdı. Küçük çocuk acı içinde feryat ederken çocuğun yanında bulunanlar makineyi durdurdu. Vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ve sağlık ekipleri, küçük çocuğu kolunu kaptırdığı makine ile birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. AFAD ve itfaiye ekipleri de sağlık ekipleri ile birlikte hastaneye geldi. Sağlık ekipleri çocuğun sağlık alanında kontrolünü sağlarken, itfaiye ve AFAD ekipleri de çocuğun sıkışan kolunu makineden çıkardı. Çocuk sağlık ekiplerince ameliyata alındı.

Çocuğun, bileğin alt kısmı ve parmaklarının bazılarının koptuğu belirtildi.