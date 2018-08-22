Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 22:00

11 yaşındaki çocuk et kıyma makinesine kolunu kaptırdı

Aksaray’da bir markette kıyma çekme işine yardım ettiği iddia edilen 11 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet El Hamut, et kıyma makinesine sağ kolunu kaptırdı.

11 yaşındaki çocuk et kıyma makinesine kolunu kaptırdı

22 Ağustos 2018 22:00

Makineyle birlikte hastaneye kaldırılan çocuğun kolu sıkıştığı yerden itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Olay, Kurtuluş Caddesi’nde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı nedeniyle marketin önüne konulan et kıyma makinesinde çalışanlara yardım ettiği iddia edilen Suriyeli Ahmet Al Hamut (11), kıyma makinesinde et çekmek isterken bir anlık dikkatsizliği sonucu sağ kolunu makineye kaptırdı. Küçük çocuk acı içinde feryat ederken çocuğun yanında bulunanlar makineyi durdurdu. Vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ve sağlık ekipleri, küçük çocuğu kolunu kaptırdığı makine ile birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. AFAD ve itfaiye ekipleri de sağlık ekipleri ile birlikte hastaneye geldi. Sağlık ekipleri çocuğun sağlık alanında kontrolünü sağlarken, itfaiye ve AFAD ekipleri de çocuğun sıkışan kolunu makineden çıkardı. Çocuk sağlık ekiplerince ameliyata alındı.


Çocuğun, bileğin alt kısmı ve parmaklarının bazılarının koptuğu belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AKSARAY HABERLERİ
AKSARAY HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç