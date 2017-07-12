15 Temmuz Aksaray Milli İrade Meydanında anıldı

Milli İrade Meydanında düzenlenen programa Aksaray Vali Yardımcısı Kubilay Ant, AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, Merkez İlçe Başkanı Ömer Gizlenci, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İGM Başkanı Mehmet Tüzün, İŞKUR Müdürü Mahmut Akkuş, Eğitim-Bir-Sen Başkanı Murat Günaydın, il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Mehmet Erarabacı tarafından ezan ve sela okundu, dualar edildi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Milli İrade Meydanında halka hitaben yaptığı konuşmada anma etkinliklerinin, 16 Temmuz’a kadar devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 15 Temmuz gecesi meydanları doldurduklarını belirten Başkan Yazgı, "O gece korkmadan, çekinmeden ve hiçbir şeyden tedirgin olmadan meydanları doldurduk. Üstünden bir yıl geçmesine rağmen o günleri unutmayacağız ve unutturmayacağız. Hainleri, kendisini din kisvesi altında salya sümük ağlayarak milleti kandıran sahtekarı unutmayacağız. O sahtekara kanan ve milletin üstüne bomba atan hainleri unutmayacağız. Onlara yardım ve yataklık edenleri unutmayacağız. Ayrıca bir daha böyle badirelerin yaşanmaması için de birilerinin gelip de din tüccarlığı yapmasına da izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Yazgı, “Bizler öyle bir milletiz ki damarlarımıza özgürlük ve bağımsızlık öyle işlemiş ki İstiklal Marşı hani o ilk başlayan kelime var ya... Korkma! diye başlayan biz onu öyle özümsemişiz ki Sayın Cumhurbaşkanımız talimatını verdiği andan itibaren her birimiz bulunduğu yerlerden fırlayarak meydanlara öyle bir akın ettik ki. Korkmadan, çekinmeden hiçbir şeyden tedirgin olmadan biz Aksaray’da bu meydanları 81 vilayetimizin 81’inde de bütün hemşehrilerimiz bütün Türk Milleti, Kürdü, Lazı, Çerkez’i yani bu coğrafyada yaşayan herkes o korkma sözünü öyle yürekten yaşadı ki hani o Çanakkale destanını okuruz. Kurtuluş Savaşını okuruz da acaba hep o kitaplarda mı kaldı. Milletimizin o damarının bir kere daha canlandığını ben 15 Temmuz da sizlerle beraber gördüm, sizlerle beraber şahit oldum” dedi.

Başkan Yazgı konuşmasının devamında duygularını şu şekilde ifade etti: “Biz şanslı bir milletiz. Hep yiğitler doğurmuşuz, hep yiğitler bizim önümüze geçmiş bizi şaha kaldırmış. İşte AK Parti ile başlayan süreç içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız öyle bir noktaya getirdi ki; ülkemizi öyle bir parlayan yıldız yaptı ki birilerinin canını fena halde sıktı. Onlar içerideki işbirlikçileri ile beraber bir oyun, bir tezgah düzenlemeye kalktılar. Biz liderimize öyle bir sevdalıyız ki, öyle onun emrindeyiz ki, öyle onun askeriyiz ki o bir talimat verdi bizler buraları doldurduk. 27 gün boyunca nöbetlerimizi sabahlara kadar tuttuk. Haykırdık bütün Dünyaya. Dedik ki sizler ne isterseniz isteyin, neyi arzularsanız arzulayın önce Allah bizim yanımızda. Liderimiz biz bu milleti kimseye böldürtmeyiz diye haykırdı. Bizler 27 gün boyunca hep şunun sözünü söyledik ve yeminlerini ettik. Bu bayrakları biz hiçbir zaman indirmeyeceğiz, bu ezanlar da minarelerimizde hiçbir zaman susmayacak en son insan kalana kadar. Biz kendimiz de şehit olmaya hazırız ve daima vatanımız milletimiz için var olmaya hazırız biz çok gür bir sedayla, çok içten gelen dualarla burada haykırdık. Yurt dışından gelen kardeşlerimizle 7’den 70’e ninelerimiz vardı sabahladığımız. Çocuklarını kundakta getiren annelerimiz. Biz burada öyle şeyler yaşadık ki öyle güzel duygular yaşadık ki, her şerde bir hayır vardır der ya, aslında o şerrin içerisinde bile birliğimizi bütünlüğümüzü bir arada dimdik durabildiğimizi öyle güzel gördük ki... Ama biz bu birliğimizi bütünlüğümüzü öyle sağlam tutacağız bundan sonra da Allahım inşallah böyle felaketler memleketimize yaşatmasın, birliğimizi bütünlüğümüzü bozmasın bayrağımızı indirmesin ezanımızı dindirmesin diyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun.”

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanındaki programda yaptığı konuşmada, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen o günlerin dün gibi hatırlandığını ve hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti. Darbe ve işgal girişimini gerçekleştirenlerin yargıda hesap vereceğini dile getiren İnceöz, terör örgütlerinin hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacağını vurguladı. İnceöz, konuşmasında, "Darbe girişiminin üstünden bir yıl geçmesine rağmen bir bakıyorsunuz kontrollü darbe demek suretiyle adeta 80 milyonun aklıyla alay eden bir zihniyet var. Bu millet her şeyi yazar ve feraseti ile karar verir. Adalet yürüyüşleri adı altında yürüyenlere, milletimizin öz varlığına, öz değerlerine, bu ülkenin birlik ve beraberliği için kahramanlık destanı yazan aziz milletimin bağrına dönme çağrısında bulunuyorum. Bu adalet yürüyüşü adı altında kol kola girdikleriniz kimler diye sormadan geçemiyoruz. Bir bakıyorsunuz arkasında sözde FETÖ mağdurları, bir bakıyorsunuz PKK’nın sözcülüğünü yapan kişiler. Maksadınız ne? 80 milyonun aklıyla alay edemeyeceksiniz. Bu milletin değerlerini hiçe sayamayacaksınız. Milletimiz, olup biteni görmekte. Adalet öyle yollarda aranmayacak. Adalet, mahkemelerde ve milletimizin bağrında kararını verecek" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından program Eşref Ziya Terzi’nin konseriyle devam etti. Ünlü sanatçı seslendirdiği eserlerle meydanı dolduran Aksaray halkına duygulu anlar yaşattı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, program sonrası sanatçı Eşref Ziya Terzi’ye teşekkür plaketi takdim etti.