15 Temmuz anısına bisikletiyle yollarda

Karadavut, Aksaray’dan Niğde’ye, oradan da 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in mezarının bulunduğu Çukurkuyu beldesine geçecek.

Aksaray’a ulaşan Yasin Karadavut, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti. İl Başkanı Abdulkadir Karatay ile görüşen öğretmen Karadavut, amacının 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak olduğunu belirterek, “Projemizin ismi 15 Temmuz Bisiklet Turu. 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve genç nesillere spor vesilesiyle anlatmak adına böyle bir aktiviteye giriştim. 30 Haziran’da Bursa Osmangazi, Orhangazi Türbelerinden devlet erkanı eşliğinde uğurlandım. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Projemizin amacı 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve genç nesillere sportif faaliyetlerle aktarmaktır. Buradan da Allah nasip ederse Niğde’ye ve oradan şehidimiz Ömer Halisdemir’in kabrine gideceğim” dedi.

"Asla diz çökmeyeceğiz"

AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay ise öğretmen Yasin Karadavut’a teşekkür ederek, “15 Temmuz’un seneyi devriyesinde o gece şehit olan tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve aziz milletimize tekrar başsağlığı diliyorum ve gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Geçen yıl yaşanan hain terör örgütünün darbe kalkışmasıyla beraber Türkiye artık yeni bir döneme girdi ve meydanlarda vatandaşlarımızla birlikte söylemiştik. Bugün Yasin Karadavut kardeşimiz 15 Temmuz’u unutmamak, unutturmamak adına Bursa’dan yola çıkarak illerimizi tek tek gezip en son 15 Temmuz’un en büyük kahramanlarından bir tanesi olan Ömer Halisdemir kardeşimizin kabrini ziyaretle inşallah bir farkındalık ortaya koymuş olacak. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bu vatan için kan döktük, can verdik, bu vatanı savunmak adına da yine kan döküp can vereceğimizi her ortamda her platformda dile getirdik. 15 Temmuz da bunlardan bir tanesiydi. 15 Temmuz’u unutmamamız lazım, unutturmamamız lazım. Yasin hocamızın bisikleti ile birlikte Bursa’dan çıkıp illerimizi gezerek en son Niğde’ye Ömer Halisdemir kardeşimizin mekanına ziyaret bu manada önemli bir farkındalık. Bize düşen, elimizden gelen gayreti göstermenin çabası içerisindeyiz. Elbette ki Yasin hocamız gibi nice Türk Milletimizin, aziz milletimizin kahraman evlatları gerek bisikletle, gerek yürüyüşle, gerek diğer organizasyonlarla bu günleri unutturmayacaklarını, unutmayacaklarını bütün milletimize göstermektedir. Vatana ihanetin nedeni olmaz, bedeli olur. Bu bedeli ödettirmek adına başta Yasin kardeşimiz olmak üzere biz millet olarak elimizden gelen çabayı, gayreti göstereceğiz. Vatana ihanet edenlerin hesabını tek tek soracağımızı ifade etmek istiyorum. Kolay kazanmadığımız bu toprakları kolay kolay vermeyeceğimiz ve asla diz çökmeyeceğimizi bir kez daha haykırmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Yasin Karadavut, İl Başkanı Abdulkadir Karatay’a Türk bayrağını vererek Niğde’ye gitmek üzere bisikletiyle yola çıktı.