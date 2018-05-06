2 bin 500 kişilik künefe yaparak vatandaşa ikram etti

Açılışta özel ocak üzerinde 2 bin 500 kişilik künefe pişirilerek ziyaretçilere ikram edildi.

Künefeyi Aksaray’a taşıyan künefeci Hasan Masat usta, ülke genelindeki 22’nci şubesini Aksaray’da Ebulfeyz Elçibey Caddesinde açtı. Açılışa özel 2,5 metre boyundaki 2 bin 500 kişilik künefe yapıldı. Her açılışta devasa ebatlarda künefe yapan işletme sahibi Hasan Masat, “Bu künefe 2,5 metre boyunda ve 2 bin 500 kişilik künefe. Bu künefeyi yapmak için 8 ay uğraştım. Tepsisi, ocağı dünyada, Türkiye’de ve Hatay’da yok. Yalnız, şu durumda ben Hatay’ı temsil ederek mücadele ettim ve 2,5 metreyi yaptım. İçerisinde 150 kilogram kadayıf, 72 kilogram peynir, 32 kilogram yağ bulunmaktadır. Bunu da Aksaray halkı için şubemizin açılışına özel yaptık. Bütün Aksaray halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Açılışa katılan protokol mensuplarına da kendi elleriyle künefe ikram eden işletme sahibi Hasan Masat, 41 yıldır tatlıcılık yaptığını vurgulayarak, ilk kez tatlıcılığa Adana’da küçük bir tezgahı 250 liraya alarak başladığını, daha sonra da kendini geliştirdiğini söyledi. Künefe şerbetini, künefenin üzerine protokol üyelerinin katılımıyla döken Hasan Masat, ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Açılış törenine AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, MHP Aksaray İl Başkanı Ramazan Kaşlı, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş ve yüzlerce davetli ile vatandaş katıldı.