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18 Haziran 2017 11:21

4 bin lira maaşla çoban bulunamıyor

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da hayvancılığın en önemli enstrümanı olan çoban sıkıntısı yaşanıyor.

4 bin lira maaşla çoban bulunamıyor

18 Haziran 2017 11:21

Asgari ücretin 3 katı maaş verilen meslekte eleman sıkıntısı yaşanırken, üreticiler çalıştıracak çoban bulamıyor.


Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği başkanı Mahmut Aktürk, artık kimsenin köylerde yaşamak istemediğini belirterek, çobanın da bu yüzden bulunamadığını söyledi. Çobanlığın hayvancılık sektöründeki en önemli enstrüman olduğuna dikkat çeken Aktürk, “Hayvancılığı yapabilmek için en önemli enstrüman çoban, mera ve pazar sorunu. Türkiye’de küçükbaş hayvancılık noktasında çobanlıkla ilgili çok sıkıntılar var. Çünkü hiç kimse çobanlık yapmak istemiyor. Aslında gelir olarak da Türkiye’deki asgari ücretin bin 400 lira olduğunu düşünürsek bunun 2-3 katına varan maaşlar ödeniyor ama buna rağmen çoban bulmakta güçlük çekiyoruz” dedi.



"İnsanlar köyde yaşamak istemeyip, şehre göçüyor"


Çoban sıkıntısındaki en önemli faktörün köyden kente göç olduğunun altını çizen Başkan Aktürk, “Çünkü insanlar köyde kalmıyorlar. Özellikle genç nüfus köylerde yaşamak istemiyor. Şehirlere ciddi anlamda göç var. Bu genç nüfusu köyde tutabilirsek hem çobanlık yapar, hem çiftçilik yapar, üretim yapar. Ama ne yazık ki genç nüfusu köylerde tutamıyoruz” diye konuştu.



"Çobanlara kız bile verilmiyor"


Çobanlara artık kız bile verilmediğine değinen Başkan Aktürk, “Çobana kız bile vermiyorlar. İşte sigortası yok diyorlar, güvencesi yok, belli bir işi yok, sürdürülebilir değil, her yıl bu işi yapabilir mi? Herkes bir iş peşinde, bir ay peşinde. Yani sosyal hayat noktasında çok ciddi anlamda sıkıntıları var. Çobanlık çok zor bir meslek aslında. O yüzden insanlar çobanlık yapmak istemiyorlar. Bu işi çözmek noktasında da hükümetimiz çeşitli adımlar attı. İşte çobanlık mesleğini sevdirmek için çobanların sigortasının bakanlık tarafından karşılandığı bir ortam da var” şeklinde konuştu.




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