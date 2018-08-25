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25 Ağustos 2018 20:07

5 metrelik kuyuya düşen yerli turist, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Aksaray’da tarihi bir camiyi gezdikten sonra yanında bulunan evi de turistik gezi alanı zanneden turist, gezmek için girdiği evde bulunan 5 metrelik boş su kuyusuna düştü.

5 metrelik kuyuya düşen yerli turist, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

25 Ağustos 2018 20:07

Kuyuda mahsur kalan 64 yaşındaki yerli turist, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray’a ailesiyle birlikte gezmeye gelen 64 yaşındaki Can Paslanmaz, ilçede bulunan Kilise Camii’yi gezmeye başladı. Kilise Camii’yi gezdikten sonra caminin hemen yanında bulunan müstakil bir evi de gezi alanı zanneden Paslanmaz, kapısı açık olan evin içine girdi. Karanlıkta evin içinde bulunan su kuyusunu fark etmeyen Paslanmaz, kullanılmayan ve 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Düşme sonucu yaralanan ve düştüğü kuyuda mahsur kalan Can Paslanmaz’ın yakınları durumu polise ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Acil Afat Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kuyuda mahsur kalan yerli turisti kurtarmak için çalışma başlattı. İlk olarak AFAD ekibinden bir görevli ip ile kuyuya indi. Burada yaralı ve mahsur kalan Paslanmaz’a ilk müdahaleyi yapan görevli, daha sonra aşağıya gönderilen sedyeye yaralı turisti bağladı. Ardından yine iple çekmek suretiyle kuyudan çıkarılan Can Paslanmaz, sağlık ekiplerince ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan turistin durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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