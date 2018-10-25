60 yıllık çirkin görüntü kütüphane ile değişiyor

Aksaray Belediyesi'nin TMO'dan devraldığı 20 bin metrekarelik arazi üzerinde bulunan silolar yıkıldı, şimdi modern mimari ile tasarlanan kütüphanenin de yer alacağı Zenbilli Ali Cemali Kütüphanesi ve Kültür Merkezi yapılıyor.

Aksaray'da şehrin görsel hafızasına kazınan Toprak Mahsülleri Ofisi'ne (TMO) ait 60 yıllık silolar yıkıldı. Şehrin tam ortasında yer alan 20 bin metrekarelik arazi Aksaray Belediyesi tarafından satın alındı. Şimdi belediye bu kıymetli araziye, bölgenin en büyük kütüphanesinin de yer alacağı bir kültür merkezi inşa etmek üzere çalışmalara başladı. Projenin 2019 yılı ortalarında tamamlanması bekleniyor. Zenbilli Ali Cemali Kütüphanesi ve Kültür Merkezi adı verilen ve 7 bin metrekare kapalı alandan oluşan proje içerisinde Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri yer alacak. Proje içinde ayrıca 925 kişilik bir konferans salonu ile toplantı salonları, seminer odaları, otoparklar ve hobi salonları ile kafeteryalar yer alacak.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şehrin merkezinde daha önce bu büyüklükte bir kültür merkezi ve kütüphane olmadığını ve bu proje ile şehirdeki önemli bir boşluğun doldurulacağını söyledi. Başkan Yazgı, yıkım sahasında bulunan ağaçların da korunacağına işaret ederek şunları söyledi: “Bu arazi daha önce TMO'ya aitti. Yaptığımız görüşmeler neticesinde bu araziyi belediyemize kazandırdık. İlk önce yapmamız gerek siloların kaldırılmasıydı. Çünkü şehrimiz büyüyor. Trafik ve nüfus artışı ile sürekli gelişen ve büyüyen bir şehir. Burayı şehrimizin çok büyük bir ihtiyacı olan güzel bir kütüphane, konferans salonu gibi farklı ünitelerle bu bölgeyi şehrin yaşanabilir, nefes alınabilecek bir alanı haline getiriyoruz”.