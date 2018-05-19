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19 Mayıs 2018 12:09

AFAD boğulmalara karşı eğitim veriyor

Aksaray’da AFAD ekipleri boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla eğitimlerini sürdürüyor.

AFAD boğulmalara karşı eğitim veriyor

19 Mayıs 2018 12:09


Aksaray’da boğulma vakalarının önüne geçilmesi için Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eğitimler devam ederken, özellikle çocuk ve gençlere yönelik boğulma eğitimleri veriliyor.


Konuyla ilgili bilgiler veren AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, “İlimiz genelinde baraj, gölet, akarsu, sulama kanalı ve geniş su birikintilerinin yakınlarında bulunan 55 adet yerleşim biriminde, okul, camii ve kahvehanelerde eğitimler verdik. Verilen eğitimlerle toplam 4 bin kişiye birebir ulaştık. Özellikle öğrencileri ve gençleri hedef aldığımız eğitimlerde baraj, gölet, akarsu, sulama kanalı gibi yerlere asla girilmemesi gerektiği, bu yerlere düşülmesi durumunda neler yapılması gerektiği konusunda eğitimler verdik. Eğitimlerimiz çok başarılı geçti. Bundan sonra da eğitimlerimizi hız kesmeden devam ettireceğiz” dedi.




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