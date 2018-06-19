AFAD her alanda teknolojiyle çalışıyor

Aksaray AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, arama kurtarma alanında son model ve teknoloji ile donatılmış araçların yanında, navigasyon, araç içi kamera, araç dışı kamera sistemlerinin yanı sıra kar motosikleti, 8x8 Amfibik araç ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile havadan gündüz ve gece koşullarında gece görüş ve termal kamera ile arama yapabildiklerini söyledi.

Haberleşmede tamamen sayısal telsiz sistemine geçildiğine dikkat çeken Türkmen, “Gönüllüler dâhil olmak üzere arama kurtarma personellerinde, araçların tamamında, Afet Acil Durum Yönetimi Merkezinde ve 112 Acil Çağrı Merkezinde sayısal telsiz ağı bulunmakta, ayrıca uzun bant telsiz sistemi ve diğer kurumların kullanımına sunulan ortak afet rölesi kuruludur. Ayrıca 4 adet uydu telefon bulunmakta ve internet uydu üzerinden kullanmakta olup kesintisiz güvenli haberleşme ağına sahip. Meteorolojik afetlerden önce iki ayrı noktadan hassas hava radar sistemlerini 24 saat süre ile izlenmekte, olumsuz şartlar gelmeden 586 kişi ve kuruma uyarı mesajı gönderilerek erken uyarı yayıyor. Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif saldırılara yönelik teşhis ve dekontaminasyon ile ilgili gelişmiş ölçüm aletleri ve malzemeleri kullanıyoruz. Sualtı ve su üstü ile dağ arama kurtarma ekipleri çalışmalarını son teknolojik malzemelerle yürütmekte, sualtında telsizle haberleşme imkânımız var. Yapım ve inşaat işlerinde ise projeler lisanslı birçok gelişmiş programlar kullanılarak hazırlanmakta, projeler özel bir program ile üç boyutlu hale getirebiliyoruz” dedi.