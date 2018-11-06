AFAD ilçelerde afetler konusunda eğitim verdi

Aksaray'da İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçelerde vatandaşlara afetler konusunda eğitimler verildi.

AFAD ekipleri, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı, Eskil, Güzelyurt, Gülağaç, Ağaçören ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, meydana gelebilecek afetler kapsamında vatandaşlara eğitim verdi. İlçelerde kahvehaneler ve okul binalarında gerçekleştirilen eğitimlerde tüm vatandaşlara ulaşan AFAD ekipleri, sel, deprem, fırtına gibi doğal afetlerde ilk olarak yapılması gerekenler hakkında bilgiler vererek, ayrıca yangın, kaza ve birçok olayda ilk müdahaleler kapsamında bilgiler verdi.

Aksaray AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, eğitimin her alanda son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, “Amacımız vatandaşlarımızı bu tür afet olaylarına karşı eğitmek. Çünkü meydana gelebilecek afat ve diğer olaylarda küçük bir müdahale ile can kurtarılır” dedi.