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29 Ağustos 2018 16:34

Afgan uyruklu uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

Aksaray’da Afganistan uyruklu uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli bir miktar eroin maddesiyle birlikte yakalandı.

Afgan uyruklu uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

29 Ağustos 2018 16:34

Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Operasyon, Zincirli Mahallesi’nde bir daireye gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu bazı şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Hüseyin A. (37), Amanollah N. (43) ve İbrahim N.’yi (44) takibe aldı. Yaklaşık 1 ay şüpheliler üzerinde teknik ve fiziksel olarak takip yapan polis, yeterli delil ve bulgulara ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Daireye gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda bir miktar eroin maddesi ile bir miktar uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken, Hüseyin A. ile Amanollah N. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.




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