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04 Eylül 2018 18:33

Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Aksaray’da ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

04 Eylül 2018 18:33


Olay, Kılıçaslan Parkı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için gelen vatandaşlar miyavlama seslerinden ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Bir süre ağaçtaki kediyi indirmeye çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merdivenle ağaca çıkarak kediyi sağ salim kurtardı. İtfaiye ekipleri vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanırken, yavru kedi de özgürlüğüne kavuştu.




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