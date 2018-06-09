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09 Haziran 2018 14:10

Ağaçtan düşen karga yavrusu için seferber oldular

Aksaray’da ağaçtaki yuvasından yere düşen yavru karga bir gazetecinin ve itfaiyecilerin müdahalesiyle yeniden düştüğü yuvasına kavuşturuldu.

Ağaçtan düşen karga yavrusu için seferber oldular

09 Haziran 2018 14:10


Olay, Hamidiye Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gazeteci Dilek Eyüpoğlu caddeden geçerken yavru karga ağaçtaki yuvasından bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Şans eseri yara almayan yavru kargayı fark eden gazeteci hayvanın yaralı olup olmadığına baktı. Yavru karganın her hangi bir yarasının olmaması üzerine hayvanın yeniden yuvasına çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye ekipleri, yavru kargayı alarak itfaiye aracının merdiveni ile ağaçtaki yuvaya çıkardı. Yavru karga yeniden yuvasına kavuşturulurken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.




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