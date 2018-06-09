Ağaçtan düşen karga yavrusu için seferber oldular

Olay, Hamidiye Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gazeteci Dilek Eyüpoğlu caddeden geçerken yavru karga ağaçtaki yuvasından bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Şans eseri yara almayan yavru kargayı fark eden gazeteci hayvanın yaralı olup olmadığına baktı. Yavru karganın her hangi bir yarasının olmaması üzerine hayvanın yeniden yuvasına çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye ekipleri, yavru kargayı alarak itfaiye aracının merdiveni ile ağaçtaki yuvaya çıkardı. Yavru karga yeniden yuvasına kavuşturulurken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.