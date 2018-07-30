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30 Temmuz 2018 15:38

AK heyet köylerde vatandaşlarla buluştu

AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan AK Heyet köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

AK heyet köylerde vatandaşlarla buluştu

30 Temmuz 2018 15:38


Seçimlerden hemen sonra ara vermeden ziyaretlerini sürdürdüklerini, Sarıyahşi ilçesine bağlı Boğazköy ve Bekdik köyleri ile köy ziyaretlerine devam ettiklerini belirten İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti iktidarı ile birlikte artık köylerin ve ilçelerinde son derece modernleştiğini belirterek, tüm ilçe, belde ve köylerin artık yaşanabilir olduğuna dikkat çekti. Aksaray’da da bu çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Altınsoy, suyu olmayan, yolu olmayan neredeyse hiçbir köy bile kalmadığını belirterek, bazı bölgelerde de çalışmaların sürdüğünü vurguladı.


Aksaray’ın Türkiye’de gelişmiş olan illerle yarışır hale geldiğini belirten Milletvekili Aydoğdu ise, Aksaray’da bundan sonraki süreçte daha güzel hizmetlerin yapılacağını dile getirerek, İlimiz Merkez ve İlçelerimizde sağlıklı bir planlama yapılarak, her noktaya eşit hizmet yapılacağını kaydetti.




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