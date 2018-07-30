AK heyet köylerde vatandaşlarla buluştu

Seçimlerden hemen sonra ara vermeden ziyaretlerini sürdürdüklerini, Sarıyahşi ilçesine bağlı Boğazköy ve Bekdik köyleri ile köy ziyaretlerine devam ettiklerini belirten İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti iktidarı ile birlikte artık köylerin ve ilçelerinde son derece modernleştiğini belirterek, tüm ilçe, belde ve köylerin artık yaşanabilir olduğuna dikkat çekti. Aksaray’da da bu çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Altınsoy, suyu olmayan, yolu olmayan neredeyse hiçbir köy bile kalmadığını belirterek, bazı bölgelerde de çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Aksaray’ın Türkiye’de gelişmiş olan illerle yarışır hale geldiğini belirten Milletvekili Aydoğdu ise, Aksaray’da bundan sonraki süreçte daha güzel hizmetlerin yapılacağını dile getirerek, İlimiz Merkez ve İlçelerimizde sağlıklı bir planlama yapılarak, her noktaya eşit hizmet yapılacağını kaydetti.