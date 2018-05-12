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12 Mayıs 2018 17:25

AK Parti Aksaray’da aday adaylarını buluşturdu

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 27.

AK Parti Aksaray’da aday adaylarını buluşturdu

12 Mayıs 2018 17:25

Dönem Milletvekili Aday Adayları ile bir araya geldi.


Programda konuşan İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Hepiniz AK Parti davasına gönül vererek, ilimizi ve ülkemizi daha ileriye taşımak üzere aday adayı olmaya karar verdiniz. Vermiş olduğunuz kararda muvaffak olmanızı diliyorum. Cenabı Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepiniz bizim için önemli şahsiyetlersiniz. Teşkilat olarak bütün aday adaylarımıza eşit mesafede olacağız. Adaylar açıklandıktan sonra da hepiniz ile birlikte seçim kampanyasını yürüteceğimize inanıyorum. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan kardeşlik hukukumuzu pekiştirerek sadece milletvekili olmak için değil, memlekete hizmet edecek neferler olacağımızı umut ediyorum. Birlik ve beraberlik ruhu ile Aksaray’a güzel hizmetler yapacağız. Aranızdan seçilecek 4 adayın ilimizin milletvekili adayı olacağını ve Allah’ın izniyle 4 adayın de mecliste olacağına inanıyorum. Bu doğrultuda elimizden gelenin ötesinde mücadele edeceğiz. Aksaray’ımız da AK Parti’yi olması gerektiği yere birlikte getireceğiz. Listeye giremeyen arkadaşlarımızın 21 Mayıstan itibaren bu dava uğruna çalışacağına gönülden inanıyorum. Sonuçta bu bir bayrak yarışıdır. Önemli olan bunun devamında aynı birlikteliği devam ettirmektir. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Bu duygularla 24 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını temenni eder, hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılan aday adayları söz alarak kendilerini tanıttı. Program toplu fotoğraf çekimi ile son bulurken, katılımcılar ev sahipliğinden dolayı Başkan Altınsoy’a teşekkür etti.




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