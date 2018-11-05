AK Parti Aksaray'da seçim çalışmalarına başladı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı İç Anadolu Bölge Sorumlusu Ekrem Görçeker, Aksaray'ın merkez ve 7 ilçesini gezerek AK Parti teşkilatıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında Aksaray'a gelen İç Anadolu Bölge Sorumlusu Görçeker, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkan Yardımıcısı Süleyman Canbulut, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat ile parti yönetimi tarafından karşılandı. Yoğun program kapsamında Görçeker ve AK Parti il yönetimi Eskil, Sultanhanı, Güzelyurt, Gülağaç, Ortaköy, Ağaçören ve Sarıyahşi ilçelerindeki AK Parti İlçe Teşkilatı ile bir araya gelerek seçim çalışmaları kapsamında istişarelerde bulundu.

AK Parti il binasında da düzenlenen toplantıda başta yerel seçim çalışmaları olmak üzere AK Parti Teşkilatlarının önemine vurgu yapan Görçeker, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimde izlenecek yol haritası ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Ziyaretlerin çok verimli geçtiğini ifade eden İl Başkanı Altınsoy da, toplantılarda alınan kararların Aksaray'a ve bölgeye hayırlar getirmesini diledi.