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11 Eylül 2017 17:45

AK Parti Grup Başkan Vekili İnceöz’den tarım ticaret merkezine ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Aksaray Ticaret Borsası tarafından yaptırılan Ortaköy Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezi inşaatını gezdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili İnceöz’den tarım ticaret merkezine ziyaret

11 Eylül 2017 17:45

Başkanvekili İnceöz, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök’ten inşaat hakkında bilgiler alarak istişarelerde bulundu.


Ziyarete AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, AK Parti Ortaköy İlçe Başkanı Ali Rıza Özdemir, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Ticaret Borsası Meclis Üyesi İlhan Demir katıldı. Ziyarette bir açıklama yapan Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, “Öncelikle Grup Başkanvekilimiz Sayın İlknur İnceöz’e buraya kadar geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ortaköy ilçemiz Aksaray’ımızın önemli ilçelerinden bir tanesidir. Biz ticaret ve yatırım anlamında buraya çok değer vermekteyiz. Buranın ilk kurulması ve bu aşamaya kadar gelmesinde kendisinin çok büyük emeği var. Bu manada da kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tarım ve hayvancılık alanında hangi projemiz olursa olsun kendisi bizden desteklerini esirgemiyor. Ortaköy Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezimiz 36 adet depo ve iş yerinden oluşmaktadır. Bu depolarımız lisanslı depoculuk vasfını da taşımaktadır. Tarım Ticaret Merkezimizin içerisinde idare binası, satış salonu, laboratuvarları, kantarlar ve alanında uzman eksperler ile üyelerimize yerinde ve zamanında hizmet verecektir” dedi.


AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ise, “Ortaköy’de böyle bir yatırımın olması çok önemliydi. Burada şu ortaya çıkıyor. Aslında herkes işini yaparsa böyle güzel eserler ortaya çıkarmak mümkün oluyor. Burada muhteşem bir birlik ve beraberlik var. Bu anlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben küçüklüğümden beri biliyorum ki burası bir hububat merkezi. O alımlar, satımlar ticaretin çok canlı olduğu bir bölge idi. İşte sizin bu özelliği fark edip Ortaköy’de üreticilerin ve tüccarların derli toplu alım satım yapabileceği bir yerin olması ve borsanın bu anlamda elinin dokunması gerçekten çok önemli. Bizim de siyasiler olarak tıkanan yerlerde çözüm üretebilmemiz, size o hizmet noktasında destek olabilmemiz, işte bu bir takım çalışmasıdır. Emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hem Ortaköylü hemşherilerim adına hem de burada ticaret yapacak, ticaret erbabı kardeşlerimiz adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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