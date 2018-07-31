AK Parti heyeti köylerde vatandaşları dinliyor

AK Parti Heyeti, Eskil ilçesine bağlı Böğet, Sağsak, Katrancı ve Celil köylerine gitti. Köylülerin istek ve sorunlarını dinleyen heyet, Aksaray’ın kalkınması için gerekli tüm adımların atıldığını ve atılmaya da devam edildiğini ifade etti. Ziyaretlerde esnasında ilçelerde ve köylerde eksiklikleri ve yapılması gerekenleri yerinde tespit ederek gerekli çalışmaları başlattıklarını belirten AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve Milletvekili Cengiz Aydoğdu, “Hemşerilerimizin ilçeleri ve köyleri için isteklerini yerinde tespit ederek ve anında müdahale ederek gerekli talimatları veriyoruz. İnşallah tüm istekleri kısa zamanda hayata geçireceğiz. Ziyaretlerimizde şunu gördük ki hemşerilerimizin kişisel isteklerinden ziyade ilçesi ve köyü için istekleri arzuları var, biz milletin seçtiği temsilcileri olan Milletvekilleri olarak ta bunları çözüme kavuşturmak boynumuzun borcudur dedik ve gerekli çalışmaları başlattık. Ekmeğini yediğimiz suyunu içtiğimiz memleketimize Aksaray’ımıza ilçe ayrımı yapmadan projeler hazırlayıp çalışmalar üretiyoruz. Aksaray’ımız daha iyilerine layık, devletin imkanları çerçevesinde en güzel hizmet için elimizden geleni yapacağız” dediler.

Köy halkı ise seçim dönemi haricinde köylerini ziyaret ettikleri için AK Heyete teşekkür etti.