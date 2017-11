Her zaman olduğu gibi bizi yine şaşırtmadı ana muhalefet partisi" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, bir dizi incelemeler ve açılışlar için geldiği Aksaray’da Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ile birlikte projeleri inceledi. Hastane, alt geçit ve diğer projeleri yerinde inceleyen İnceöz, Aksaray’ın parlayan bir yıldız olduğunu belirterek, her alanda Türkiye’de olduğu gibi Aksaray’ın da hızla geliştiğini söyledi.

Kadına karşı şiddet konusunda bir açıklama yapan İnceöz, dünyanın her yerinde yaşanan her alandaki şiddete karşı olduklarını belirterek, “Bugün kadına karşı şiddet ile tüm dünyada mücadele günü. Bu anlamda da her alanda, dünyanın her alanında gerçekleştirilen şiddete bir kez daha karşı olduğumuzu, sadece kadınlara, çocuklara değil, bugün ne yazık ki sınırların yeniden çizildiği, coğrafyaların yeniden oluşturulmaya çalışıldığı alanlarda sadece kadına karşı şiddeti değil, insanlığa karşı şiddeti gerçekleştirenlere, masum insanların ölümüne sebep olanlara, bugün Filistin’de, Suriye’de, dünyanın birçok ülkesinde özellikle Müslüman coğrafyasında akan kanı ve gözyaşını da anmadan geçmek olamazdı. Özellikle hükümetimiz döneminde kadınlar konusunda son derece önemli adımlar attığımızı, yasalardaki eksiklikleri bertaraf etmek için iktidara geldiğimiz ilk günden bugüne kadar pek çok önemli yasal düzenlemelerin yanında zihniyet değişimi ve dönüşümü gerçekleşsin diye başta kurucu genel başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın mihmandarlığında çok önemli zihinsel değişimi Türkiye’de ve aynı zamanda da dünyada da gerçekleştirmek için pek çok önemli düzenlemeler ve bunun zihinlerde yansımasını oluşturacak pek çok önemli, aynı zamanda hayata geçen, sadece yasalarda kalması değil hayata da geçilecek şekilde önemli adımları genelgelerle, uygulamalarla attığımızı da belirtmek istiyorum” dedi.

“Türkiye gelişmiş tüm Avrupa ülkelerine örnek bir ülkedir”

Türkiye’nin gelişmiş tüm Avrupa ülkelerine örnek bir ülke olduğunu belirten İnceöz, “Bu anlamda da Türkiye bu hususta baktığımızda bugün dünyanın gelişmiş Avrupa ülkelerinden çok daha ileri düzeyde olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani gelişmiş bir Avrupa ülkesi deyince aklımıza Almanya gelir. Almanya’ya baktığımızda bizde kadın ve erkek çalışan arasında ücret farkı yoktur. Ama Almanya’da kadın ve erkek çalışan arasında bir ücret farkı vardır. Yani biz gerçekten dünyaya bu konularda örnek olacak, örnek olacak şekilde düzenlemeler ve uygulamalarıyla sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte partimizin kurulduğu günden bu yana hükümet olduğumuz tüm dönemler dahil olmak üzere bugün bu zihinsel dönüşümün gerçekleşmesi için önemli adımlar attık” diye konuştu.

“80 milyon vatandaşımız ana muhalefetin söylediklerini galiye bile almıyor”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kadına şiddetle ilgili yaptığı açıklamayı değerlendiren İnceöz, “Birkaç gün önce ana muhalefet partisinin genel başkanı gerçekten talihsiz, akıllara zarar açıklamalarını ne yazık ki hep birlikte duyduk. Allahtan ki 80 milyon vatandaşımız söylediklerini ciddiye almıyor, galiye almıyor. Ne kadar galiye alınmadığını da bir kez daha bu açıklamalara tepkisiz kalan, her fırsatta kendini kadın sivil toplum örgütleri olarak pek çok olayda öne çıkaran sivil toplum örgütlerinin bu olayda da duyarsız, sessiz kalmalarını bir kez daha anlamlandıramadığımızı, bunu bir AK Partili söyleseydi adeta bir kaşık suda fırtınalar koparanların ana muhalefet partisi genel başkanı bu söylemlerin karşısındaki sessizliği akıllara zarar, ziyan olduğunu, bu STK’ların da acilen görevlerine çağırdığımız, bu konularda gereken tepkileri madem kadınlar adına, kadın hakları konusunda savunucular, gereğini yapmaları konusunda da bir kez daha buradan kendilerine çağrıda bulunmak istiyorum. Bu talihsiz açıklamalar herhalde kişi kendisine yakışır sözleriyle, kendisine yakışanı yapar sözleriyle ancak açıklanabilir. Her zaman olduğu gibi bizi yine şaşırtmadı ana muhalefet partisi. Bu anlamda sorumsuzca zihinleri zorlayan açıklamaları kendisine kalması temennisi içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Yazgı alt geçit projesinin müjdeli haberini verdi

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise, çalışmaları devam eden alt geçit projesiyle ilgili müjdeyi verdi. Başkan Yazgı, yaklaşık 20 güne kadar alt geçidin trafiğe açılacağını belirterek, “Bugün alt geçit çalışmasının bulunduğu yerde incelemelerde bulunduk. Şu anda artık sona doğru gelmek üzereyiz. 4’de 3’lük bir kısmı, yani şu anda gördüğünüz kısım toprak altında kalacak. Yani bundan sonra asfalt çalışmaları ve üst geçitteki koyacağımız 72 tane kiriş ile birlikte inşallah nihai noktaya geliyoruz. 20 günlük bir süremiz var. Bu süre içerisinde hava şartları uygun olursa biz bu süreci daha da kısaya çekmek suretiyle tamamlayıp bir an önce açacağız. Belki ufak tefek süslemelerimiz kalır ama trafik akışını engellemeyecek bir şekilde çalışmalarımız yoğun olarak devam edecek. Suyun sızmasını engellemek için yapılan çok önemli bir çalışma var. O çalışmalar henüz tamamlandı. Pazartesi itibariyle asfalt atımıyla inşallah 20 günde tamamlanarak hizmete açacağız” şeklinde konuştu.