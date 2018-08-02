Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 15:31

AKKİM 4 yılda 548 kişiyi iş sahibi yaptı

Aksaray Belediye Başkanlığının kurduğu Aksaray Kariyer ve İstihdam Merkezi’nin (AKKİM) faaliyete başladığı 2014 yılından bugüne kadar 6 bin 146 kişi müracaatta bulunmuş ve bunlardan 548 kişi işe yerleştirildi.

AKKİM 4 yılda 548 kişiyi iş sahibi yaptı

02 Ağustos 2018 15:31


Aksaray Belediyesi, 4 yıl önce kariyer ve istihdam merkezi olan AKKİM birimi oluşturdu. İşçi arayan firmalarla işsizler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulan birime 4 yılda 6 bin 146 kişi müracaat etti. Aksaray ili içerisinde faaliyet yürüten 46 özel şirket, firma ve esnaflarımızdan gelen talepler doğrultusunda 548 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleştirilenlerin yüzde 4’ünü engelli vatandaşlar, yüzde 38’ini kadınlar ve geriye kalanların yüzde 58’sini erkekler oluşturdu. 3 kişinin görev yaptığı birim işveren ile işsizler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Aksaray ilinde tanıtım amaçlı afiş ve dövizler dağıtarak tanıtım yaptı.



“İşsizlik yok koordinasyon sıkıntısı var”


Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yaşam kalitesini gösteren çok önemli parametrelerden birinin şehirdeki rekabet gücü ve ekonomik güç olduğunu söyledi. Ekonomik gücü gösteren verilerden en önemlisinin istihdam olduğuna işaret eden Yazgı, istihdam konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla bu birimi kurduklarını söyleyerek, "Öncelikle mevcut sanayici ve esnaflarımızla görüşme yaptık. ’Personel ihtiyacınız var mı? Hangi nitelikte personel arıyorsunuz?’ diye sorduk. Görüşmelerimizde şunu gördük. Aksaray’da aslında bir işsizlik sorunu yok. Koordinasyon ile ilgili sıkıntı var. Biz de koordinasyonu daha iyi sağlayacak bir birim oluşturduk ve çok iyi sonuçlar aldık" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AKSARAY HABERLERİ
AKSARAY HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç