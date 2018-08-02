Aksaray Belediyesi, 4 yıl önce kariyer ve istihdam merkezi olan AKKİM birimi oluşturdu. İşçi arayan firmalarla işsizler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulan birime 4 yılda 6 bin 146 kişi müracaat etti. Aksaray ili içerisinde faaliyet yürüten 46 özel şirket, firma ve esnaflarımızdan gelen talepler doğrultusunda 548 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleştirilenlerin yüzde 4’ünü engelli vatandaşlar, yüzde 38’ini kadınlar ve geriye kalanların yüzde 58’sini erkekler oluşturdu. 3 kişinin görev yaptığı birim işveren ile işsizler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Aksaray ilinde tanıtım amaçlı afiş ve dövizler dağıtarak tanıtım yaptı.

“İşsizlik yok koordinasyon sıkıntısı var”

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yaşam kalitesini gösteren çok önemli parametrelerden birinin şehirdeki rekabet gücü ve ekonomik güç olduğunu söyledi. Ekonomik gücü gösteren verilerden en önemlisinin istihdam olduğuna işaret eden Yazgı, istihdam konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla bu birimi kurduklarını söyleyerek, "Öncelikle mevcut sanayici ve esnaflarımızla görüşme yaptık. ’Personel ihtiyacınız var mı? Hangi nitelikte personel arıyorsunuz?’ diye sorduk. Görüşmelerimizde şunu gördük. Aksaray’da aslında bir işsizlik sorunu yok. Koordinasyon ile ilgili sıkıntı var. Biz de koordinasyonu daha iyi sağlayacak bir birim oluşturduk ve çok iyi sonuçlar aldık" dedi.