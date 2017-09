Aksaray AK Parti İl Başkanlığında devir teslim yapıldı

AK Parti Aksaray İl Başkanlığında gerçekleştirilen devir teslim töreninde bir konuşma yapan bir önceki dönem il başkanı Abdulkadir Karatay, “2014 yılında göreve geldiğimizde çok zorlu bir sürece talip olduğumuzun farkındaydık. 7 Haziran, 1 Kasım, 15 Temmuz darbe girişimi ve 16 Nisan. Gerçekten Türk siyasi tarihinin en zor dönemlerini birlikte yaşadık, birlikte mücadele ettik ve AK Parti olarak bu mücadeleden alnımızın akıyla Aksaray’da olduğu gibi tüm Türkiye’de başarıyla çıktık. Sayın Başkanımızın da rabbim yardımcısı olsun. Bizim görev yaptığımız dönemden çok daha zor bir dönem nasip oldu. Önümüzde 2019 yerel seçimleri, Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği seçimleri var ki gerçekten çok yoğun bir tempoda yoğun bir mücadeleyle çalışacağı bir dönem. Hem kendisine, hem de onunla beraber 6’ıncı olağan kongrede görev alacak tüm arkadaşlarımıza ben şimdiden başarılar diliyor, tebrik ediyorum. Elhamdülillah ki 3 yıla yakın bir süredir il başkanlığı görevini yürüttüğüm AK Parti’de gerçekten bir üye olarak, bir yönetici olarak, il başkanı olarak sizlerle birlikte yol yürümekten onur duydum, gurur duydum” dedi.

Yeni İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ise “Allah bu kadim millete hizmet etme görevini bize nasip etti. Kırgınlık, dargınlık bizim siyasi geleneğimizde asla bulunmamaktadır. Şehrimizde başarının gerçekleşmesi için her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe, azim ve kararlılığa ihtiyacımız vardır. Çok kıymetli dava arkadaşlarım, ezilenlerin hür sesi olmak, sessiz dünyanın gür sesi olmak, kararlı ve duruşlu durmak, anaların duasını alıp zalimlerin rüyasında olmak, her babayiğidin karı değildir. Gün istikrar için, adalet için, kalkınma için, hizmet için, güven için, barış, kardeşlik için AK Partimizde kenetlenme günüdür. Biz biliyoruz ki Allah bizimle, millet bizimle, milletin hayır duaları bizimle. İnşallah milletin partisi, sizin partiniz, sizlerin destekleriyle bir kez daha güçlenerek yola devam edecektir. Rabbim dostluğumuzu, kardeşliğimizi daim etsin. Sizin heyecanınız, sizin coşkunuz bizim rehberimiz oldu. Sizin geleceğiniz, bizim derdimiz oldu, tasamız oldu, kaygımız oldu. Hazreti Mevlana, ‘dert adamı yollara düşürür’ diyor. Biz, halkımızın derdini derdimiz bildiğimiz için bu yollara revan olduk. İşte her birimiz, bu şuurla, bu hissiyatla gece gündüz demeden çalışacağız. Bizim bir davamız var sevgili kardeşlerim. Bizim davamız demokrasi davası. Bizim davamız, Türkiye’yi büyütme davası. Bizim davamız, milletimizi yüceltme davası. Biz, Türkiye’nin istikrarını, Türkiye’nin refahını, Türkiye’nin huzur ve emniyetini kendimize dava olarak belirledik. Biz Aksaray’ımızın refahını, şehrimizin daha iyi yerlere gelmesini, kalkınmasını halkımızın mutlu olmasını kendimize dava olarak belirledik. Bu vatan toprağında nefes alıp veren her bir kardeşimizin davası bizim davamızdır. Türkiye’nin meselesi bizim meselemizdir. Kadınıyla yaşlısıyla genciyle çocuğuyla Aksaraylıların derdi bizim derdimizdir” diye konuştu.

Devir teslim törenine AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, AK Parti Aksaray Milletvekilleri Mustafa Serdengeçti, Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve çok sayıda partili katıldı.