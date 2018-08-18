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18 Ağustos 2018 13:56

Aksaray Belediyesi ABD ürünlerini boykot ediyor

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Amerika’nın Türkiye’ye ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yaptığı çirkin saldırıların Türk milletinin duası ve desteği ile asla amacına ulaşamayacağını ifade ederek, Amerikan ürünlerinin boykot edilmesi kararına Aksaray Belediyesi olarak destek verdiklerini söyledi.

Aksaray Belediyesi ABD ürünlerini boykot ediyor

18 Ağustos 2018 13:56


Başkan Yazgı yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve İslam coğrafyası üzerinde oynanan oyunlar devam etmektedir. Darbe girişimleri ve her türlü saldırılara rağmen ülkemiz ve milletimiz dimdik ayaktadır. Malumunuz olduğu gibi terör örgütü PKK’yı silahlandıran ve vatan haini FETÖ’yü koruyup kollayan Türkiye’ye yönelik esas tehlike ABD’den gelmektedir. ABD düşmanca tavır sergileyip direkt Türkiye’nin milli egemenliğine ve milli bütünlüğüne hedef almıştır. ABD’nin Türkiye’ye ve özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yaptığı çirkin saldırılar Türk milletinin duası ve desteği ile asla amacına ulaşamayacaktır. Bizler de Aksaray Belediyesi olarak bünyemizde bulunan sosyal tesislerimizde ABD menşei içeren yiyecekleri ve içecekleri ’boykot’ ederek alış ve satışlarının durdurulması kararını almış bulunmaktayız. Halkımızdan ABD ürünlerini almamalarını ve ABD’ye gereken tepkiyi göstermelerini istiyor, halkımızın bu konudaki desteği için şimdiden teşekkür ediyoruz" dedi.




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