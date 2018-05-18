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18 Mayıs 2018 15:11

Aksaray Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor

Aksaray Belediyesi, il merkezi genelinde başlattığı alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla şehri adeta şantiyeye çevirdi.

Aksaray Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor

18 Mayıs 2018 15:11


Belediye ekipleri, şehrin muhtelif bölgelerinde, içme suyu şebekesi, kanalizasyon, park bahçe ve sıcak asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bazı ekipler sabah saat 04.00 den itibaren çalışmalara başlarken, asfalt ekipleri de yaz sıcağında oruçlu olmalarına ve asfaltın da sıcağına rağmen çalışmalarını titizlikle sürdürüyorlar. Belediye ekipleri, Zafer Mahallesinde, Nakkaş Mahallesinde sıcak asfalt çalışması yaparken, bazı ekiplerde Büyük Bölcek ve Pamucak mahallesinde yolların asfaltlanması için zemin çalışması yapıyorlar. Su ve Kanal Müdürlüğü ekipleri ise şehrin muhtelif yerlerinde içme suyu şebekesi döşeme çalışmalarını sürdürüyorlar.


Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, göreve geldikleri günden bugüne kadar şehrin altyapısı ve üst yapısı konusunda rekor düzeyde yatırımlar gerçekleştirdiklerini ve halende bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirterek özellikle yaz sezonunda şehri adeta şantiyeye çevirdiklerini kaydetti. Çalışmaların programlı şekilde yapıldığına dikkat çeken Başkan Yazgı, özellikle altyapısı biten bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarının hızlı bir şekilde yapıldığını ve yolların en güzel şekilde halkın hizmetine sunulduğunu sözlerine ekledi.




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