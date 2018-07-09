Aksaray Belediyesi altyapıya 210 milyon liralık yatırım yaptı

Göreve geldiği günden bu yana birçok projede başarıya imza atan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Su ve Kanalizasyon alanında da büyük işler başardı. İçme suyu projeleri ve atık su arıtma tesisi projeleri sürerken, mevcut durumda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Tatlı su çeşmesi sayısı 153’e çıkarıldı

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı göreve geldiği günden bu yana toplamda 133 bin 815 metre içme suyu alt yapı çalışması yapıldı. 93 bin 779 metre içme suyu borusu döşenirken 40 bin 36 metre eskiyen borular da yeni nesil borular ile değiştirildi. Yeni döşenen bu boruların toplamda 84 bin 291 metresini içme suyu borusu oluştururken 9 bin 488 metresini de tatlı su boruları oluşturmaktadır. Yeni hatlar döşenirken bir yandan da eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlamış borular da yeni nesil borular ile değiştirildi. Toplamda 32.055 metre içme suyu borusu yenilenirken 7 bin 981 metre de tatlı su çeşmelerine giden borular yenilendi. Boru hatları döşenirken vatandaşın kullandığı tatlı su çeşmeleri de ihmal edilmedi. 2014 yılında Aksaray genelinde 119 adet olan tatlı su çeşmesi sayısı 34 adet daha yenisi yapılarak 153 adede çıkarıldı. Aynı zamanda eskiyen 40 adet tatlı su çeşmesi de onarılarak vatandaşların kullanımına uygun hale getirildi.

4 yılda 112 bin 500 metre şebeke hattı döşendi

Vatandaşın refahını arttırmak ve şehrimizin altyapı eksilerini tamamlamak adına Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü son dört senede toplam 87 bin 500 m kanalizasyon, 25 bin 000 m yağmursuyu hattı olmak üzere toplamda 112 bin 500 metre şebeke hattı döşendi. Yapılan kanalizasyon şebekeleri ile şehir genelinde yaklaşık 2 bin 200 adet binanın parsel bağlantısı yapılmıştır. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın talimatı ile şehrin kanalizasyon şebekesi olmayan mahallelerinde ihtiyacın karşılanması için çalışmalara başlandı ve bu kapsamda Yavuz Sultan Selim Mahallesi ile Yenimahallenin kanalizasyon şebekeleri tamamlandı. Proje kapsamında bulunan terfi merkezlerinin mekanik aksamlarının montajının tamamlanması ile birkaç ay içinde kanalizasyon şebekesi çalışmaya başlayacak.