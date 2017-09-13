Aksaray Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

Asfalt çalışmalarına devam eden Aksaray Belediyesi, Hürriyet yolu ve Yunus Emre Mahallesi 15. Bulvarında temel malzeme serimi ve asfalt çalışmasına hızla devam ediyor.

Aksaray Belediyesi olarak vatandaşa hak ettiği kalitede hizmeti vermek için, gerek yol çalışmaları gerekse şehrin değiştirmek ve geliştirmek için yapılan projeler ile Aksaray’ın hak ettiği, beklediği çalışmaları yapabilmek için gece gündüz çalışan Başkan Yazgı, “Aksaray’ımızın her tarafı şantiye haline gelmiş durumda. Asfalt çalışmalarını şehrimizin ihtiyacı olan her bölgede kısım kısım gerçekleşiyoruz. Çalışmalar bittiğinde hem halkımız rahat nefes alacak hem de şehrimiz daha düzgün yollara sahip olacak” dedi.

Aksaray’ın birçok noktasında sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren Aksaray Belediyesi şehrin en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırmaya devam ediyor.