Aksaray Belediyesi "Başkan Mahallemizde" projesini başlattı

Sabah erken saatlerde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte belediyedeki 150 kişilik çalışma ekibini İstiklal Mahallesinde toplayan Başkan Yazgı, mahallenin daha önce tespit edilen eksikliklerinin bir gün içinde bitirilmesi için çalışma startı verdi. Aksaray Belediyesinden yapılan açıklamada, sahaya inen belediye ekiplerinin gün boyunca hummalı bir çalışma yaptığı belirtilerek, "Belediye kapımda’ ekibi mahalledeki bütün evlerin kapılarını çalarak vatandaşların istek ve taleplerini aldı. Temizlik İşleri, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere tüm belediye ekipleri ihtiyaç duyulan noktalarda drenaj ve kanal hatlarını temizlik çalışmaları ile asfalt yama bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdi. İstiklal Mahallesine adeta çıkarma yapan ekipler, mahallenin belli başlı noktalarında kanal temizliği, yol ve kaldırımlarını yenileyerek düzenleme yaptı. Ekipler, tespitler doğrultusunda geriye kalan çalışmalarına ise planlanan program dahilinde devam edecek" denildi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da çalışmaları yerinde takip ederken, eşi Hasibe Yazgı ile birlikte mahallede ikamet eden gaziyi, yaşlıları, engellileri ve mahalle sakinlerini ziyaret ederek hasbihal etti. Başkan Yazgı, İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Darılmaz ile birlikte mahalle sakinlerinden Hasan Avan’ın kahvaltı davetine icabet etti. Başkan Yazgı daha sonra eşi Hasibe Yazgı ve beraberindekilerle birlikte Hakkari’de çıkan çatışmada gazi olan Uzman Çavuş Bora Eren’i ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Başkan Yazgı, Aksaray’da Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonunda kamp yapan Cezayir Tekerlekli Sandalye Bayan Basketbol Milli Takımını ziyaret ederek başarılar diledi. Öte yandan, yine İstiklal Mahallesinde bulunan Aksaray Gençlik Merkezinde spor yapan ve çeşitli branşlarda eğitim gören gençler ile Yaz Kur’an Kurslarındaki öğrenciler ve kursiyer hocaları da ziyaret edildi.

Başkan Yazgı mahalleliler ile mahalle meclisinde buluştu

İstiklal Mahallesindeki Mahalle Meclisi toplantısında halka seslenen Başkan Yazgı, hizmet üretirken geleceğe yönelik kalıcı yatırımlar yaptıklarını hatırlattı. “Sorun çözmeye geldik” diyen Başkan Yazgıya esnaf ve mahalle sakinleri ilgi gösterdi. İstiklal Mahallesi sakinleri alt yapı ve yollardan kaynaklanan sorunları başkana iletirken, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, “Sizi dinlemeye geldim. Sorunların tespit edilip çözüme kavuşturulmasını ve olası sorunların bertaraf edilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacağız. Şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde her zaman bize ulaşabilirsiniz. ’Halka hizmet Hakka hizmet’ şiarı ile çıktığımız bu yolda hemşehrilerimizin layık olduğu hizmetin sağlanması öncelikli hedefimizdir”dedi.