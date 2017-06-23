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23 Haziran 2017 17:44

Aksaray Belediyesi bayram öncesi tüm tedbirleri aldı

Aksaray Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramını huzurlu ve sorunsuz şekilde geçirmesi için bütün tedbirleri aldıBelediye yetkilileri, vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde bayram yaşamalarını sağlamak için belediyedeki bazı birimlerin bayram süresince 24 saat kesintisiz hizmet vereceğini bildirdi.

Aksaray Belediyesi bayram öncesi tüm tedbirleri aldı

23 Haziran 2017 17:44

Aksaray Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramını huzurlu ve sorunsuz şekilde geçirmesi için bütün tedbirleri aldı


Belediye yetkilileri, vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde bayram yaşamalarını sağlamak için belediyedeki bazı birimlerin bayram süresince 24 saat kesintisiz hizmet vereceğini bildirdi. Yetkililer, su arıza, cenaze, ulaşım ve zabıta ekipleri bayram öncesi ve bayram sırasında vatandaşlardan gelen şikayet ve istekleri değerlendirerek anında çözüme kavuşturacak. Zabıta ekiplerinin, halkın rahat alış veriş yapması için çarşı merkezinde tedbir alacaği ve mezarlıkta duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para talep etmeye çalışan dilenci ve sahte hocalara fırsat vermeyeceği belirtildi.


Öte yandan, Ramazan Bayramı öncesinde Aksaray’a gelen veya şehir dışına çıkmaya hazırlanan yolcuların her hangi bir olumsuz durumla karşılamaması için de bir dizi tedbirler alındı. Aksaray Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince bir takım tedbirler alınıyor. Her bayramda olduğu gibi Ramazan Bayramı süresince terminalde yaşanan yoğunluk nedeniyle yolcuların zor durumda bırakmamak için denetim başlatan ekipler, yolcuların tesis için rahatlıkla bulunabilmelerine olanak sağlıyor. Terminal içinde bulunan firma yazıhaneleri başta olmak üzere tesis içinde bulunan lokanta, büfe gibi gıda satışı yapılan umuma açık iş yerlerinde denetimden geçti. Aksaray belediye başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ramazan bayramı öncesi her türlü tedbirin alındığını belirterek “Halkımızın Ramazan bayramını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için belediye olarak gerekli tüm tedbirleri aldık ”dedi.




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