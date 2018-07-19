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19 Temmuz 2018 17:03

Aksaray Belediyesi bir gecede yolları asfaltladı

Aksaray Belediyesi ekipleri şehrin çeşitli noktalarında çalışmalarına devam ederken, asfalt çalışmaları sürüyor.

Aksaray Belediyesi bir gecede yolları asfaltladı

19 Temmuz 2018 17:03


Aksaray Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın talimatlarıyla şehir adeta şantiyeye dönerken, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kalealtı Caddesinin deforme olan zeminini kazıyarak bir gecede sıcak asfaltını yapıp çizgilerini de yaptı ve sabahın ilk ışıklarında vatandaşların hizmetine hazır hale getirdi. Cadde esnafları ve vatandaşlar, Kalealtı Caddesinin 24 saat olmadan bir gecede asfaltlanıp hizmete hazır hale getirilmesini memnuniyetle karşıladı" denildi.


Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, tıpkı göreve ilk geldikleri günkü gibi bir gecede hizmet yapma geleneklerini sürdürdüklerini belirterek, Kalealtı Caddesinde deforme olan zemini kazıyıp bir gecede asfaltlayarak vatandaşların kullanımına hazır hale getirildiğini kaydetti. Başkan Yazgı, Aksaray Belediyesinin halka en güzel şekilde hizmet vermek için gece gündüz çalıştığını ve çok önemli hizmetlere imza attığını ifade etti.




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