Aksaray Belediyesi çocuk aktivite merkezi açılıyor

Aksaray Belediyesi, yaşlılara yönelik yaptığı Emekli Dinlenme evi, kadınlara yönelik yaptığı Selime Sultan Aktivite merkezinden sonra şimdi de sadece çocukların hizmetinde olacak Çocuk Aktivite Merkezini açılışa hazırlıyor. Çocukların sevgi dolu ortamda yetişmesine olanak sağlayacak Çocuk Aktivite Merkezinde, Çocuk Kütüphanesi başta olmak üzere Tiyatro Salonu, Robotik Kodlama Eğitimi, Ahşap Atölyeleri, Oyun Odası, Ahşap Oyuncak Atölyesi, Kum Sınıfı ve eski günleri hatırlatan Oyuncak Müzesi yer alıyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yoğun mesaisine rağmen açılışa hazırlanan Çocuk Aktivite Merkezini ziyaret ederek, çalışmaları inceledi. Başkan Yazgı, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bu merkezde birçok etkinliğin gerçekleşeceğini ifade etti. Çocukların bu merkez sayesinde kendilerini geliştirebileceklerini aktaran Başkan Yazgı, Çocuk Aktivite Merkezinin önümüzdeki günlerde açılacağını duyurdu.

Çocuk Aktivite Merkezi içerisinde ziyaretçilerinin ilgisini çekecek diğer bölümün Oyuncak Müzesi olacağı belirtildi. Oyuncak Müzesinde geçmişten günümüze kadar çocukların oynadığı geleneksel oyuncaklar sergilenecek. Müzeye oyuncak hediye edecek kişilerin oyuncak bağışlarının merkez tarafından kabul edileceği kaydedildi.