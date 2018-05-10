Aksaray Belediyesi inşaat mühendislerine seminer düzenledi

Belediye konferans salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Yüksek İnşaat Mühendisleri Zafer Kınacı ve Emre Akyüz katılırken, Aksaray İnşaat Mühendisleri Odası üyesi çok sayıda inşaat mühendisi de dinleyici olarak katıldı. Yüksek İnşaat Mühendisleri Kınacı ve Akyüz konuşmalarında betonarme yapılardaki büyük açıklıkları geçmek için kullanılan sistem hakkında çok önemli bilgiler aktardılar. İnşaat Mühendisleri seminerin çok faydalı olduğunu ifade ederek kendilerine bu imkanı sunan Aksaray Belediyesine ve Başkan Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür etti.