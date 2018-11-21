Aksaray Belediyesi kışa hazır

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kar yağabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak 2 adet kar kürüme ve tuzlama aracı, 4 adet greyder, bin 700 ton tuz ve buzlanmaya karşı 15 ton solüsyon malzemesi ve donanımlarla hazır kıta beklemeye başladı.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, aylar öncesinden kışa hazırlandıklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, “Aksaray Belediyesi olarak aylar öncesinden kışa hazırdık. Daha kar yağmadan ekiplerimiz bütün malzemeleriyle beraber 24 saat hazır kıta bekliyorlardı. Belediyemizin araç filosunda bulunan kar temizleme araçları sayesinde daha seri bir şekilde hem kar temizleme hem de otomatik olarak insan eli değmeden tuzlama yapıyoruz. Mevsim dolayısıyla her an kar yağabileceği ihtimali üzerinde durarak kar temizleme araçlarımızı ve ekiplerimizi hazır bir şekilde beklemeye aldık. Aksaray Belediyesi olarak kış süresince 24 saat aralıksız mücadele edecek güce ve ekipmana sahibiz. Kar yağması halinde yapacağımız çalışmalarla halkımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamış olacağız” dedi.