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17 Haziran 2017 16:58

Aksaray Belediyesi organize sanayi yolunu asfaltlıyor

Aksaray ekonomisinin en önemli unsurlarından Aksaray Organize Sanayi Bölgesine giden yolda sertleştirme ve zemin sıkıştırma çalışmasından sonra sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Aksaray Belediyesi organize sanayi yolunu asfaltlıyor

17 Haziran 2017 16:58


Her gün yaklaşık 20 bin kişinin kullandığı Organize Sanayi Bölgesi yolu, Aksaray Belediyesi tarafından asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Ağır tonajlı araçların geçmesi ve olumsuz hava şartlarından dolayı yıpranan yolda Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri, 6 bin metre uzunluğundaki yolda sertleştirme ve zemin sıkıştırma çalışmasını tamamladıktan sonra sıcak asfalt çalışmalarına başladı.


Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, “OSB yolu 20 bin insanın kullandığı bir hat olduğu için özellikle burasının asfaltlanmasıyla ile ilgili çok yoğun talepler vardı. Bizde bu talepleri yerine getiriyoruz. Bundan sonra ortasında bir şerit çalışması yapmak suretiyle buradaki hizmetimizi tamamlamış olacağız. Orta refüjde de bir düzenleme yapmak suretiyle yolu tam anlamıyla kullanıma geçirmiş olacağız. Hem Aksarayımıza hem de Organize Sanayi Bölgemize hayırlı olur inşallah” dedi.




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