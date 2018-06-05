Aksaray Belediyesi, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verdi

11 Ayın Sultanı Ramazan ayında Aksaray Belediyesi tarafından şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına yönelik iftar programı düzenlerdi. İftar öncesi Kur’an-ı Kerim okundu.

İftar sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ülkedeki huzurun ve güzel hizmetlerin gerçekleşmesinin şehit ve gaziler sayesinde olduğunun altını çizerek, “Bu iftarımızı hem şehit ailelerimize hem de kıymetli gazilerimize ve yakınlarına tertipledik. Ramazan ayının bereketi, mutluluğu, huzuru sadece Ramazan ayında değil inşallah Ramazandan sonrada her zaman üzerimizde olsun. Bizler için önemli olan burada hizmet ediyorsak ortaya bir şeyler koyuyorsak en başta şehitlerimiz sayesindedir. Onlar kendilerini Ülkemiz, vatanımız, milletimiz için, bizler için, feda ettiler. Biz onlardan razı olduk. Rabbimde inşallah onlardan razı olsun. Aileleri bizler için en önemli emanetler. Bizde onlarla beraber birçok programlar yapıyoruz. Amacımız bu programların en iyisini gerçekleştirmektir. Şehit aileleri ve Gaziler derneğimizle yapılan birçok programlarda hem sizleri farklı etkinliklere davet ediyoruz hem de sizlerin başka yerlerde yapmış olduğu çalışmaları her daim desteklerimizi sunuyoruz” dedi.

İftar programa, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, Ak Parti Milletvekili Adayları Mustafa Serdengeçti, Muhammed Aktaş, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ, İl Müdürleri, Meclis Üyeleri ve dernek Başkanları ile birlikte Şehit Aileleri, Gazi ve Gazi Aileleri katıldı.