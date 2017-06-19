Aksaray Belediyesi TOKİ bölgesinde 8 bin kişiye iftar verdi

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı eşi Hasibe Yazgı ile birlikte iftara katılan tüm vatandaşları tek tek ziyaret ederek hasbihal etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Benim en çok hoşuma giden en fazla mutlu olduğum anlardan bir tanesi sizlerle beraber iftar yapmaktır. Biliyorsunuz en güzel vakitler iftarın en yakın olduğu saatlerdir. Bu saatlerde sizlerden isteğim bir belediye başkanı olarak sizlerden bir kardeşiniz, bir evladınız, olarak istediğim bizlere ve çalışmalarımıza dua etmenizdir. Dualarınıza bizleri de katarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Sizlerin duası ile biz ayaktayız. Duaların gücü ile birçok işi yapıyoruz. Yine bir konuda daha duanızı esirgememenizi istiyorum. İnşallah memleketimizde huzur, mutluluk, barış biran önce olur. Terör belası biran önce biter. Memleketimiz güzel günlere kavuşur İnşallah. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor. Gazilerimizin de biran önce sağlıklarına kavuşmaları için dualar ediyoruz. Şehit ailelerimiz varsa aramızda yakınlarımızda onlara da Allah’tan sabırlar diliyorum. Hepinize teşekkür ederim hayırlı iftarlar diliyorum. Allah tuttuğunuz oruçları, kıldığınız namazları, yaptığınız ibadetleri inşallah kabul buyursun. Ramazan Bayramına da inşallah böyle güzel bir şekilde ulaşırız. Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Yemekten sonra dua edilirken, vatandaşlar belediyenin Beyaz Masa birimine müracaat ederek isteklerini dile getirdi. Yetkililer, vatandaşların isteklerinin incelenerek, değerlendirileceğini ve en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını kaydetti.